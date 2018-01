Paladar à prova

Depois de passar o dia em Old San Juan, parta para o Condado, bairro que abraça o litoral leste e tem ares de Miami Beach: é ali que hotéis de luxo e com cassinos se instalaram, atraindo quem está em busca de agito noturno.

Aberto em junho de 2011, o Casa Lola (casalolarestaurant. com) é um dos restaurantes de destaque na área, e carro-chefe de luxo do chef Roberto Trevia. Ocupando uma casa vistosa pintada de rosa festivo, conta com uma elegante sala de jantar com vista da cidade do outro lado da lagoa. Sugestões? Arrisque o mahi-mahi com banana e linguiça (US$ 28) ou o risoto de lombo de porco com molho chimichurri (US$ 21,75).

Também no Condado, você tem a opção de provar pratos locais em um endereço típico. O Café del Angel (Avenida Ashford, 1106) traz no cardápio o obrigatório mofongo: prato a base de banana da terra frita - uma especialidade porto-riquenha -, por US$ 14,95, com caranguejo como acompanhamento. Quanto ao ambiente, espere algo autenticamente sem glamour: o acessório mais bacana do salão era a avó que dormia num canto em uma cadeira de balanço.