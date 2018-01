Pão, manteiga e estilo Se o voo a Paris raramente é relaxante, me conforta saber que logo comerei pão com manteiga. E não é qualquer pão com manteiga. Primeiro paro no Du Pain et des Idees (dupainetdesidees.com), padaria no 10º Arrondissement, e pego um pedaço de pain des amis, pão crocante com sabor levemente azedo. Depois vou ao Breizh Cafe (breizhcafe.com), creperia no 3º Arrondissement, e compro manteiga da Bordier, casa de laticínios da Bretanha que faz chefs estrelados por Michelin desmaiarem. Paris pode ser volúvel quando se trata de comer, mas o pain des amis untado é coisa segura. A culinária pode ficar mais complicada, mas raramente melhor. / OLIVER STRAND