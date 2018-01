Papais Noéis chegam a Gramado

ENCONTRO - 80 'bons velhinhos'

Ainda falta bem mais de um mês para o Natal, mas a turma de bons velhinhos já está com a passagem comprada para Gramado, no Rio Grande do Sul. De quinta-feira a sábado, cerca de 80 deles estarão reunidos na Aldeia do Papai Noel, no Parque Knorr. Na sexta-feira e no sábado, haverá também uma quermesse beneficente em prol de diversas entidades sociais. Os ingressos custam entre R$ 10 (crianças) e R$ 14 (adultos). Mais informações no site www.papainoel.com ou pelo telefone (0--54) 3286-7332.