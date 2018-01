Para aguçar o olhar fotográfico entre belezas e sabores da Índia e da Toscana

O fotógrafo Claudio Edinger acompanhará o grupo de 15 a 20 turistas, que percorrerão o Rio Ganges, em Varanasi, o Forte de Agra e o Taj Mahal (foto), entre outros locais, de câmera a postos e um olho na técnica. O roteiro custa R$ 16.500 por pessoa, incluídos o curso, hospedagem, deslocamentos internos e algumas refeições, mas não os bilhetes aéreos até a Índia. Ao fim do programa, cada participante receberá um fotolivro com o melhor de sua produção.

Itália. Com a mesma proposta de turismo e aprendizado com quem entende do assunto, o curso Luzes da Toscana levará 10 fotógrafos profissionais a um passeio pela região italiana, de 23 a 31 de maio.

San Gimigniano, Pisa e Volterra são cidades pelas quais o grupo passará sob orientação do fotógrafo Emidio Luisi, que aguçará o olhar dos participantes para o modo de vida das comunidades. O pacote custa 3.680, com aéreo e hospedagem. Mais: fotogramaimagens.com.br/luzesdatoscana.aspx.