Para alugar ou comprar pacotes

Quem vai embarcar nesse aventura pela primeira vez pode alugar um motorhome para rodar pelo Brasil - e com direito a motorista, para não ter de ser preocupar com nada. Se a pedida for dirigir no exterior, o viajante-motorista tem a opção de comprar um pacote completo, que inclui o veículo e a passagem aérea, ou de alugar somente a casa sobre rodas. A Mobility (0--11-5561-7771) conta com bases para retirar o motorhome em cinco países: França, Portugal, Holanda, Alemanha e Espanha. Diárias custam a partir de US$ 63. Durante a próxima Copa do Mundo de Futebol, em 2010, a empresa vai levar a opção para a África do Sul, com diárias a partir de US$ 257. O site da empresa (www.mobility.com.br) tem, inclusive, diversas dicas de roteiros. Se a idéia for viajar pelo Brasil, a Casa Sobre Rodas (0--11- 4023-2314) aluga motorhomes com motorista. As viagens devem ser feitas apenas em território nacional. A diária custa entre R$ 500 e R$ 800, de acordo com o modelo escolhido, para até 2.500 quilômetros percorridos. Diesel e pedágio são por conta do cliente. OPERADORAS As empresas de turismo brasileiras têm opções de pacote completo, com aéreo e o motorhome esperando por você no destino. Veja as opções: Apex Travel (0--11-3722- 3000): são três destinos diferentes. Sete diárias de locação do motorhome com quilometragem livre e passagem aérea para Madri saem por a partir de US$ 1.448 por pessoa. Nos Estados Unidos, sete diárias e aéreo para Orlando custam a partir de US$ 1.310 por pessoa. Com vôo para Los Angeles, o preço é a partir de US$ 1.481. Cia Eco (0-11-5571-2525): 11 noites de aluguel do motorhome, com retirada em Adelaide e devolução em Melbourne, na Austrália, custam a partir de US$ 3.809 por pessoa. Inclui aéreo, um almoço e passeios, como o que leva até Kangaroo Island. Riviera (0--11-5533-6889): sete noites de locação do motorhome, com quilometragem livre, além de passagem aérea, por a partir de US$ 3.299. A retirada do veículo é feita em Melbourne e a devolução, em Adelaide. Top Brasil (0--11-3926-8000): o trajeto australiano entre Adelaide e Melbourne custa a partir de US$ 2.577 por pessoa. O pacote inclui sete noites com o veículo e passagem aérea.