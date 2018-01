Para aprimorar o espanhol SEVILLA Contornos muçulmanos Estudar em Sevilha (visitasevilla.es), capital da Andaluzia, é fazer uma imersão na cultura espanhola, com direito aos seus aspectos mais caricatos, como touradas e a dança flamenca. Cidade histórica, vive um constante vaivém de turistas, que se concentram em volta da Torre da Giralda e dos palacetes de Real Alcázar, exemplares do passado de capital da Espanha muçulmana. Mas, para além do centro histórico, a vida transcorre em um ritmo quase interiorano, apesar de Sevilha ser a quarta maior cidade espanhola. Parques como o belíssimo María Luisa, perto do centro, são pura calmaria. Os moradores são simpáticos e receptivos. O acesso é fácil a outras cidades turísticas, como Granada, Córdoba e a bela Cádiz, no litoral. O custo de vida equipara-se ao de Barcelona e de Madri. Escolas Enforex enforex.es Oferece cursos de espanhol combinados a atividades culturais locais, como flamenco. Em Sevilha fica no bairro Arenal, perto da catedral, em um palacete de arquitetura típica andaluza. Don Quijote donquijote.org Com 24 centros, na Espanha e na América Latina, recebe mais de 20 mil estudantes por ano. A unidade de Sevilha fica em um histórico palácio andaluz, de 1919. Pacotes STB: 2 semanas (20 aulas por semana), acomodação em residência estudantil e café da manhã: a partir de € 928 (R$ 2.835); mesmo pacote para 4 semanas, € 2.335 (R$ 7.132). Mais taxa de R$ 387 Experimento: 4 semanas (20 aulas por semana), acomodação individual em casa de família com meia pensão, desde € 1.340 (R$ 4.092) CI Intercâmbio: 4 semanas (20 aulas por semana), acomodação em quarto individual em casa de família com meia pensão, a partir de € 1.391 (R$ 4.250). A agência cobra taxa de atendimento no valor de US$ 200