Para brindar 'on the rocks' nos bares de gelo Se a proposta não for passar a noite, mas só tomar um drinque em clima on the rocks, vários bares pelo mundo proporcionam esta experiência. A novidade na Europa é o Xtra Cold (xtracold.com), em Amsterdã, que abriu suas portas no ano passado e atende com agendamento visitantes para passar 45 minutos a 10 graus negativos. Também com reserva prévia, o Ice Bar London (icebarlondon.com), na capital britânica, recebe grupos de até 20 pessoas.