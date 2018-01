Para celebrar o estilo de vida americano

ANNAPOLIS - Sob o sol do verão e à beira das águas da Chesapeake Bay, Annapolis bem poderia servir de inspiração a canções que falam de manhãs de luz e barquinhos a deslizar. A cidade, referência nos Estados Unidos quando o assunto é velejar, vive o ritmo desacelerado de férias permanentes.

No entardecer, as pessoas fazem cooper pela Main Street, passando por casinhas do século 18. À noite, os muitos bares - especialmente os que ficam à beira do cais - são ocupados por barulhentos visitantes dedicados a provar os crab cakes, típicos bolinhos feitos com carne de caranguejo, uma especialidade local.

Localizada no maior estuário da América do Norte, Annapolis faz da baía o seu quintal. A cidade já hospedou uma etapa da Volvo Ocean Race, a corrida de volta ao mundo da vela oceânica, em 2005. Mas não vive apenas de grandes eventos: toda quarta-feira vira dia de campeonato - é o Wednesday Night Sailing, quando os adeptos do esporte saem para velejar à noite.

Os moradores, é bom dizer, aproveitam ao máximo a principal opção de lazer de que dispõem. Os turistas também são convidados a aproveitar as águas. Um passeio de veleiro ou caiaque, por exemplo, custa cerca de US$ 30 por duas horas.

Marinha

Tanto gosto pelas águas tem justificativa. Annapolis é conhecida em todo o país como o lugar onde são formados os oficiais da Marinha americana. Casa da US Navy Academy, a cidade é povoada pelos uniformes brancos e azuis dos marinheiros - exceto durante o verão, quando, de férias, os mais de 4 mil alunos viajam de volta para suas cidades de origem.

As imponentes instalações da academia e seus lindos prédios, como o dormitório e a catedral, são abertas ao público. A visita é gratuita e não é necessário agendar. Basta apresentar, na entrada, um documento oficial com foto. Informações: usna.Edu.

Mesa farta

Annapolis está longe de ser uma cidade cosmopolita. Ao contrário, valoriza sua "americanidade". Um lugar para vivenciar esse clima é o Chick & Ruth’s Delly, verdadeiro patrimônio local.

Fundado em 1965, o restaurante se orgulha de ter alimentado "mais de 18 milhões de pessoas, de quatro gerações" e funciona do café da manhã ao jantar. O menu, variado e extenso, contempla os clássicos da cozinha nacional - além, claro, do crab cake. No café da manhã, a quantidade de comida e os ingredientes podem assustar brasileiros, acostumados a desjejuns mais frugais.

Para uma amostra fiel do típico breakfast americano, peça o Senator Nathaniel J. McFadden (sim, os pratos têm nomes de políticos). São dois ovos fritos sobre uma generosa porção de corned beef, parecido com a carne seca, batatas e pão tostado. Custa US$ 8,95 e vale por um almoço.

Nos dias úteis, o Chick & Ruth’s Delly dedica alguns minutos pela manhã a homenagear a bandeira dos Estados Unidos. Durante o pledge of allegiance - ou juramento de fidelidade -, os presentes repetem, em inglês: "Juro fidelidade à bandeira dos Estados Unidos da América e à república que ela representa, uma nação sob Deus, indivisível, com liberdade e justiça para todos". Para assistir, esteja lá, pontualmente, às 8h30.