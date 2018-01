Para chegar ao Cristo, com ou sem aventura Encarapitado no topo dos 710 metros do Morro do Corcovado, o Cristo Redentor domina a paisagem do Rio e convida a uma visita - afinal, é de lá que se tem a vista mais magnífica da capital fluminense. Um passeio imperdível que pode ser muito agradável não apenas no momento da chegada ao alto da montanha, mas também durante o trajeto.