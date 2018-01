Para comer, beber ou dormir bem, hotéis concentram experiências

Emirates Palace

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Mais conhecido como o hotel dos 114 domos, o suntuoso palácio árabe é todo decorado em mármore e dourado, sem falar nos mil candelabros com cristais Swarovski. Localizado à beira-mar, tem 1,3 quilômetro de praia particular. Tem 394 quartos (diárias desde 1.300 dirhams ou R$ 770) e 14 restaurantes de especialidades diversas - o BBQ serve grelhados em tendas montadas na praia. Só para os dias mais frescos, claro.

Jumeirah at Etihad Towers

Em seus 62 andares, o hotel tem 581 quartos e uma galeria com lojas de grife. Entre os dez restaurantes, destaque para o Observation Deck at 300, no qual a vista é parte importante da refeição, como o nome sugere. Gastronomia cuidadosa está em três outras casas ali: o libanês Li Beirut; o Quest, de "moderna cozinha pan-asiática"; e o Scott, especializado em frutos do mar. Dois bares completam o cardápio boêmio-gastronômico do hotel. Diárias começam em 960 dirhams (R$ 560).

Yas Viceroy

Dentro do Yas Marina Circuit, o hotel chama a atenção por sua arquitetura de formas curvas nada convencional e pela iluminação noturna, que vai mudando de tons. São dois blocos ligados entre si por uma passarela fechada que passa por cima da pista de corrida onde é disputado o Grande Prêmio de Fórmula 1. Tem 499 quartos e 12 restaurantes. As diárias começam em 600 dirhams (R$ 360).

Rosewood

A vista desde a Ilha Al Maryam é o trunfo do hotel, que tem nove restaurantes e opções de hospedagem que vão de um quarto convencional a um apartamento inteiro. Diárias a partir de 750 dirhams (R$ 450).