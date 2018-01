Para crianças, pratos orgânicos e talheres divertidos A comida é orgânica com certificação francesa e europeia, e os talheres, coloridos e com design do catalão Eugeni Quitllet, formam um avião quando encaixados um no outro. A Air France tem novidades para facilitar a vida de mães e pais a bordo nos voos com duração superior a 2h30. Servidos antes dos demais passageiros, bebês e crianças de até 9 anos têm refeição especial a bordo.