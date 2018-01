Para curtir uma Londres diferente, 'go east'

Metrô. Old Street e Liverpool Street são as estações mais convenientes para explorar o bairro como se deve. Hoxton e Aldgate também servem para visitar. Shoreditch Hight Street (da linha suspensa Overground) deixa no ponto mais bacana, mas não tem boas conexões.

Mercados. Domingo é o melhor dia para passear pelos mercados da região. Comece cedo pelo Mercado de Flores de Columbia Road, depois vá ao mercado de moda de Spitalfields e termine na feira hype Upmarket, na Brick Lane. O BoxPark (Shoreditch High St.) é um shopping hipster, em que as lojas funcionam em contêineres.

Noite. O maior foco da muvuca está na Old Street, entre Great Eastern Road e Shoreditch High Street (não deixe de conferir a Hoxton Square). Great Eastern, Curtain Road e Commercial Street também têm bares e baladas. Recentemente o clube brasileiro Floripa (91-93 Great Eastern) foi incensado pela revista Time Out.

Restaurantes. A Brick Lane tem a maior concentração de restaurantes indianos (na verdade, paquistaneses e bengaleses) da cidade. Os melhores vietnamitas estão agrupados na parte de baixo da Kingsland Road. A Rivington St. oferece uma coleção de restaurantes bacanas, capitaneados pelo Rivington Grill (de comida inglesa, no número 28). O St. John Bread & Wine (94-96 Commercial St.) é um expoente da nova cozinha britânica.

Hotéis. A ala de hotéis-design em Shoreditch é bem representada pelo notório Hoxton (hoxtonhotels.com) e pelo discreto Boundary (theboundary.co.uk). Mas as redes econômicas também marcam presença na região, com várias opções para escolher: Holiday Inn Express London City, Premier Inn London City (ambos na Old Street) e Ibis London City (mais longinho, no começo da Commercial Street).

