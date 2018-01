Para desvendar o planeta em seus mínimos detalhes

.

No princípio era vinho,comida, arquitetura, história da arte. Incentivadas por clientes fiéis ávidos por novidades, operadoras de turismo começaram a criar roteiros guiados por gente entendida em assuntos específicos - e de apelo mais ou menos garantido.

Veja também:

Informação específica e acesso a espaços vips

A ideia deu certo. E o mercado de viagens com especialistas cresceu, apareceu e ficou, além de mais variado, menos óbvio. Hoje, a lista está turbinada com opções em tantas áreas quantas um viajante curioso puder ter interesse. Seja ciências naturais, fotografia, esportes, filosofia, ioga ou fé.

O que você certamente não esperava ler é que nem sempre esses passeios têm preço tão mais alto que a média de mercado. Para completar, grupos menores e paradas de última hora naquela cidadezinha que não estava no roteiro, ao gosto dos viajantes, tornam tudo ainda mais especial.

A recente criação da Latitudes, com saída inaugural em março de 2010, tem como tema os chás da Índia. Carla Saueressig, estudiosa do assunto e criadora da Loja do Chá, em São Paulo, escolheu a região do Darjeeling para mostrar ao grupo as mais finas infusões indianas. O roteiro incluirá visitas a plantações e fábricas, além dos highlights, como o Taj Mahal.

Outro dos especialistas da empresa, Emílio Moufarrige, dedica-se à filosofia há mais de 30 anos. Como guia do roteiro pelo Marrocos, mostra singularidades da cultura e do modo de vida do país. E busca facilitar a interação do grupo com o que vê. "Marrocos e Jordânia, por exemplo, são muçulmanos e têm muito contato com o Ocidente. O que diferencia esses países? É o que tento mostrar", diz. Outra estratégia é levar o grupo a locais fora dos circuitos comuns.

Latitudes: www.latitudes.com.br

GALÁPAGOS

Butterfield&Robinson

A partir de US$ 8.495, sem aéreo

Média de mercado: de US$ 1.991 a US$ 7.258, com aéreo

Quem leva: Climb, Filhos da Terra, Intravel, Pisa, Queensberry, Riviera, TGK

SUDESTE ASIÁTICO

Latitudes

US$ 5.790, sem aéreo

Média de mercado: US$ 5.140 a US$ 8.828, com aéreo

Quem leva: Queensberry, Raidho, Riviera

EVEREST

Ambiental

US$ 3.300, sem aéreo

Média de mercado: US$ 2.470 a US$ 5.676, com aéreo

Quem leva: Filhos da Terra, Pisa, Sem Fronteiras

MARROCOS

Latitudes

US$ 5.800, sem aéreo

Média de mercado: US$ 2.249 a US$ 3.537, com aéreo

Quem leva: Bon Voyage, Interpoint, Riviera