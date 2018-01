Para fãs de Star Wars: área temática na Disney ficará pronta em 2019

Já tem data: a Disney anunciou que a atração Pandora, The World of Avatar – que simula o reino de Pandora, do filme Avatar (2009) – será inaugurada em 27 de maio.

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O espaço, que ficará dentro do Animal Kigndon, um dos parques do complexo Disney na Flórida, terá uma área de 5 hectares.

Segundo o presidente da Disney, Bob Iger, a área dedicada a Avatar transportará os visitantes a um mundo místico de bosques tropicais e montanhas flutuantes, povoados por criaturas fantásticas como Na’vis e Banshees.

Embora a empresa faça mistério sobre o projeto, a ideia é criar uma área temática no estilo do que fez a concorrente Universal Resorts com o mundo de Harry Potter. A ilha do filme Avatar será acessível por um ponte, que a ligará ao restante do parque.

Ao atravessá-la, será possível conhecer o espaço tanto a pé quanto por meio do passeio "Na'vi River Journey", em que os visitantes descerão um rio artificial dentro de um bote, passando por plantas que florescem e brilham no escuro. Detalhes ainda não foram divulgados, mas também será possível voar em "banshees", os seres voadores e gigantescos retratados em Avatar. Além disso, Pandora terá um restaurante, lojas de souvenirs e uma área de venda de bebidas, todos ligados à temática do lugar.

Para os amantes da saga Star Wars, no entanto, a espera vai ser mais longa. Localizadas na Califórnia e também na Flórida, as área dedicadas aos filmes estão previstas para serem inauguradas apenas em 2019. O projeto foi anunciado no ano passado.

Se você tem pressa, saiba que há muitas novidades em outros parques de Orlando que serão inauguradas ainda este ano, como a que simula um tour por Nova York com o apresentador Jimmy Fallon, no Universal Resorts. Veja aqui.