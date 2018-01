Para ficar à toa na areia Pensar em Punta Cana é imaginar uma praia perfeita, com águas clarinhas, sol a pino e as mordomias de um resort sofisticado. Porque o destino, no extremo leste da República Dominicana, se resume a isto: praias perfeitas e ótima infraestrutura de hospedagem, a combinação ideal para quem entende férias como um momento para não fazer nada além de relaxar.