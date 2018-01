Para forrar o estômago, muito além do ceviche José Alfredo Aramburu é um dos atuais expoentes da alta gastronomia peruana. Aos 23 anos, comanda as caçarolas do Alfresco (Malecon Balta, 790, Miraflores), um dos tantos restaurantes agradáveis de Lima. Endereço certo para colocar à prova o paladar numa visita ao país vizinho. "Não há segredos, a alquimia da culinária depende da inspiração e do acerto na combinação de ingredientes", diz ele.