Para fugir do frio e da chuva O inverno resolveu chegar de verdade - e com ele vem aquela vontade de escapar para algum lugar quentinho e seco. Caso você esteja considerando uma viagem de impulso para a praia, pense alto: o verão já chegou no topo do mapa do Brasil. Agosto é um mês excelente para ir ao litoral do Ceará e do Piauí e também para aproveitar o verão amazônico. Os Lençóis Maranhenses, infelizmente, estão fora do cardápio este ano, porque choveu pouco no primeiro semestre e as lagoas estão secas. É uma boa época também para ir a Fernando de Noronha. No Caribe, agosto marca o início da temporada dos furacões - mas Aruba, Curaçau, Barbados e Los Roques estão fora da rota de passagem. Em toda a região você encontrará boas ofertas de última hora, graças à crise na Europa e nos Estados Unidos.