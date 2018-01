Para ir com a família

Fazer aquele tão sonhado curso no exterior não significa deixar para trás a família. Muitas escolas oferecem programas personalizados - geralmente, entre julho e agosto -, em que pais e filhos estudam em salas (ou escolas) diferentes, de acordo com seu nível de idioma, e se encontram apenas no fim do dia. É o caso da Experimento, que realiza os chamados Programas de Família. As opções variam entre casas de família, residência estudantil ou hotel - e nem todos os membros do grupo precisam estudar.

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

PACOTES

Vancouver, Canadá

Quatro semanas de acomodação em studio para dois adultos e uma criança, com curso para um dos pais e a criança, além de atividades turísticas. A partir de R$ 14.975,50 na Experimento.

Toronto, Canadá

Duas semanas de curso de inglês para um adulto e um adolescente, com material, traslados de chegada e saída e acomodação em casa de família em quarto duplo. A partir de R$ 8.477,23 para os dois, na CVC.

Malta

O programa inclui acomodação (com café), traslado (saída e chegada) e curso, em turmas separadas, com atividades específicas para cada um. Na STB, a partir de 1.350 euros por adulto e 1.100 euros por criança em curso de duas semanas.