Para lá de Cuiabá

Maior surpresa entre as cidades escolhidas para a Copa de 2014, Cuiabá é a porta de entrada para paisagens injustamente pouco visitadas pelos brasileiros. Você sabia que, entre as chapadas famosas, a dos Guimarães é a que tem acesso mais fácil de uma capital? Seus cânions e cachoeiras estão a apenas 70 km de Cuiabá. Mas não vá no esquema bate-e-volta: para fazer os passeios principais é preciso ficar três ou quatro dias (www.chapadadosguimaraes.com.br).

Nobres

Rios transparentes, de águas azuladas, repletos de peixinhos coloridos: Nobres é a resposta de Mato Grosso às belezas de Bonito, no seu vizinho ao sul. Há quem provoque: "Nobres não é Bonito: é lindo." Bairrismo à parte, Nobres oferece uma vantagem a considerar - a temperatura de suas águas é mais agradável o ano inteiro. A estrutura ainda não é páreo para a de Bonito; sob os holofotes da Copa, porém, o turismo deve crescer bastante. Fica 150 km ao norte da capital (tripnobres.com).

Transpantaneira

A maior atração do Pantanal Norte são os 150 km que restaram do equivalente pantaneiro da Transamazônica. Entre as cidadezinhas de Poconé e Porto Jofre a "estrada" (as aspas se fazem necessárias) apresenta trechos permanentemente alagados - e, exatamente por isso, é mais frequentada por capivaras, jacarés, sucuris e tuiuiús do que pelos jipes e caminhonetas que levam os turistas. O início da Transpantaneira fica 130 km ao sul de Cuiabá (portalpantanal.com.br).

Cristalino Lodge

Na Amazônia mato-grossense, é o hotel de selva brasileiro com a melhor relação conforto x sustentabilidade. É preciso voar a Alta Floresta e continuar por jipe e barco (cristalinolodge.com.br).

Rio Araguaia

O rio que serve de divisa entre Mato Grosso, Goiás, Tocantins e Pará é procurado para pescar e pelas praias que surgem no meio do ano. O ponto mais próximo é

Barra do Garças, a 510 km (rioaraguaia.com.br).