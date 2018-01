Para ler, ouvir e visitar a Índia

PARA LER:

Uma Passagem para a Índia, Edward Morgan Forster (Editora Globo)

Suíte Elefanta, Paul Theroux (Ed. Alfaguara Brasil, 376 págs.)

Raj, Gita Mehta (Companhia das Letras, 504 págs.)

O Tigre Branco, Aravind Adiga (Ed. Nova Fronteira, 256 págs. )

Cabine para Mulheres, Anita Nair (Nova Fronteira, 368 págs.)

Kim, Rudyard Kipling (Ed. Bep Nacional, 317 págs, com tradução de Monteiro Lobato)

Mogli, o Menino Lobo, Rudyard Kipling (Editoras Harbra e Abril Jovem, 80 págs.)

Paixão Índia, Javier Moro (Editora Planeta do Brasil, 392 págs.)

Comer, Rezar, Amar, Elizabeth Gilbert (Ed. Objetiva, 344 págs)

Gandhi - Poder, Parceria e Resistência, Ravindra Varma (Ed. Palas Athena, 96 págs.)

PARA OUVIR

Ravi Shankar

O instrumentista e compositor se consagrou depois de participar dos festivais de Woodstock e Monterey e fazer parcerias com os Beatles. Tem 30 álbuns lançados e três prêmios Grammys.

Zakir Hussain

Seu virtuosismo revolucionou a percussão indiana. Colaborou com artistas como George Harrison, Van Morrison e Tito Puente e participou das trilhas de Apocalipse Now e O Pequeno Buda.

Ali Akbar Khan

Gravou o primeiro álbum de clássicos indianos no exterior depois de um show excepcional no Museu de Arte Moderna de Nova York, em 1955. Fundou escolas nos Estados Unidos e Suíça.

Hariprasad Chaurasia

Um dos mais aclamados flautistas do país, é autor da trilha sonora de diversos filmes indianos.

Trilok Gurtu

Mescla a música oriental com vertentes do jazz. Fez parcerias com Bill Evans, Pat Metheny e o brasileiro Naná Vasconcelos.

Anoushka Shankar

Diferentemente da irmã Norah Jones, adotou a cítara como instrumento. Lançou seu primeiro álbum em 1998, aos 17 anos.

Talvin Singh

Nascido na Inglaterra, mas de origem indiana, é músico, produtor e DJ. Estudou percussão na Índia e, em Londres, trabalhou com Madonna e Massive Attack.

DJ Rekha

Foi pioneira ao levar o estilo bhangra para os Estados Unidos. Esquenta as pistas de Nova York com música indiana, hip hop e até funk carioca. Suas sessions deram origem ao álbum Basement Bhangra, de 1997.

Susheela Raman

Expoente da nova geração de artistas indianos no exterior, a cantora tem sonoridade moderna e não deixa de lado as influências tradicionais.

Falu

Terceira geração de uma família de vocalistas clássicos, é famoso pela fusão que faz de suas raízes com o pop-rock contemporâneo.

HOTEIS

Os preços estão em Rúpias, a moeda indiana. A taxa de conversão (no dia 27 de abril de 2009) é de 22,68 Rúpias para cada 1 R$.

Délhi

Yatri House: 3-4 Panchkuian Marg. Tel. (011) 2362-5563. www.yatrihouse.com. Localização central (a cerca de um quilômetro de Connaught Place, é um oásis em meio ao caos da cidade, com poucos quartos e jardins tranquilos. Diárias desde Rs 4.100.

Incredible Guesthouse: 8A/98, Channa Market, Karol Bagh. Tel. (011) 2575-1298. www.incrediblehomes.in. Quartos novos, simpáticos, com internet wireless e uma ótima relação cust-benefício: diárias desde Rs 2.600.

Imperial: Tel. (011) 2334-1234. www.theimperialindia.com. Um dos grandes clássicos indianos, herança dos tempos do Raj Britânico. Queridinho das famílias reais e marajás, tem a única loja Chanel do país. Diárias desde Rs 22.500.

Bombaim

Taj Mahal Palace & Tower: Apollo Bunder, Colaba. Tel. (022) 6665-3366. www.tajhotels.com. Um dos grandes postais de Bombaim, de frente para o porto e o Portão da Índia. Diárias desde Rs 19.750.

Regent Hotel: 8 Best Marg. Tel. (022) 2287-1853. www.regenthotelcolaba.com.

Localização perfeita (atrás do Taj), quartos amplos e com ar-condicionado e bons preços para a região: desde Rs 3.700.

Fariyas Hotel: 25 Off Arthur Bunder Road. Tel. (022) 2204-2911. www.fariyas.com.

Hotelão de padrão internacional, com uma boa piscina aberta também para não hóspedes e o conforto de um nail bar. Diárias desde Rs 10.000.

Salvation Army Red Shield Hostel: 30 Mereweather Road. Tel: (022) 2284-1824.

O clássico albergue da cidade já teve dias melhores, mas segue sendo a opção mais barata com a melhor localização da cidade. Diárias desde Rs 150 por pessoa em dormitórios coletivos.

Rajastão

Pushkar

Jagat Singh Palace Hotel: Tel. (0145) 277-2953. www.hotelpushkarpalace.com. Uma das melhores alternativas da cidade, com piscina. Diárias desde Rs 3.850.

Seventh Heaven: Chotti Basti. Tel. (0145) 510-5455. www.inn-seventh-heaven.com. Ocupa uma antiga mansão cheia de charme, e cada quarto é decorado de uma maneira diferente. Diárias desde Rs 450.

Royal Tents: Tel. (0291) 257-1991. Tendas de luxo montadas no deserto durante a Feira de Pushkar. Preços sob consulta.

Bundi

Haveli Katkoun: Tel. (0747) 244-4311. Simples, mas com serviço atencioso e ótima comida. Diárias desde Rs 800.

Haveli Braj Bhushanjee: Tel. (0747) 244-2322. www.kiplingsbundi.com. Uma das melhores alternativas da cidade, esta guest house está instalada num casarão de 250 anos de idade. Diárias desde Rs 750.

Udaipur

Lake Palace Hotel: Ilha de Jagniwas. Tel. (0294) 252-8800. www.tajhotels.com.

Para dormir dentro do maior cartão-postal da cidade, no meio do lago. Diárias desde Rs 34.650.

Shiv Niwas Palce Hotel: City Palace. Tel. (0294) 252-8016. www.hrhhotels.com.

Ocupa a antiga ala reservada aos convidados da família real no complexo do imponente Palácio da Cidade. Diárias desde Rs 12.000.

Jagat Niwas: 23-25 Lal Ghat. Tel. (0294) 242-2860. www.jagatniwaspalace.com.

Lindo casarão com um jardim central e varandas debruçadas sobre o lago. O restaurante serve um tandoori chicken especial. Diárias desde Rs 1.450.

Krishna Niwas: 35 Lal Ghat. Tel. (0294) 242-0163. www.hotelkrishnaniwas.com.

Predinho simpático e quartos charmosos. A dona organiza bons cursos de culinária. Diárias desde Rs 1.300.

The Tiger: 33 Gangaur Ghat. Tel. (0294) 242-0430. www.thetigerudaipur.com.

Decoração étnica e um ótimo spa. Diárias desde Rs 2.000.

Jodhpur

Umaid Bhawan Palace Hotel: Umaid Bawan Palace. Tel. (0291) 251-0101. www.tajhotels.com. Um dos mais luxuosos de todo o Rajastão, instalado numa ala do palácio onde mora até hoje a família do antigo marajá da região. Diárias desde Rs 40.000

Shahi Guest House: City Police, Street Gandhi. Tel. (0291) 262-3802.

Em meio ao labirinto de ruelas do centro histórico, ocupa um casarão de arquitetura mongol de 350 anos. Diárias desde Rs 1.000.

Jaipur

The Raj Palace: Jorawer Singh Gate, Amer Road. Tel. (0141) 263-4077. www.rajpalace.com. Para viver, com toda a pompa, os luxos dos tempos de glória do Raj. Diárias desde US$ 375.

Krishna Palace: E26 Durga Marg. Tel. (0141) 220-1395. www.krishnapalace.com. Afastado do centro da cidade (e consequentemente do caos), tem quartos amplos e um jardim tranquilo. Diárias desde Rs 800.

Ladakh

Leh

Padma Guest House & Hotel: Off Fort Road. Tel. (01982) 252-630. www.padmaladakh.com. Tem quartos amplos e com belas vistas dos picos nevados. O café da manhã inclui pão rústico e o delicioso mel da Caxemira. Diárias desde Rs 800.

Silver Cloud Guest House: Sankar. Tel. (01982) 253-128. Numa rua tranquila um pouco afastada do centro, é um verdadeiro oásis. Diárias desde Rs 500.

Ilhas Andaman e Nicobar

Ilha Havelock

Pristine Beach Resort: Village nº 3. Tel. (03192) 282-344. Os bangalôs rústicos, feitos de bambu, são um charme e a maioria está de frente para o mar turquesa. Fica aqui o único bar de pousada que serve bebida alcoólica na ilha. Diárias desde Rs 700.

Island Vinnie´s: Village nº 3. Tel. (03192) 282-187. www.islandvinnie.com. O que no início era apenas uma escola de mergulho, hoje é também um hotel com um bom restaurante. As acomodações podem ser em tendas de lona ou em bangalôs simples de bambu. Todos os dias pela manhã os barcos de mergulho saem da porta do hotel. Diárias desde Rs 700.

Wild Orchid: Village nº 5. Tel. (03192) 282-472. www.wildorchidandaman.com. Tem alguns dos melhores e mais estruturados bangalôs da costa leste da ilha, um famoso restaurante de comida típica e uma sala de massagens. Diárias desde Rs 3.400.

Barefoot at Havelock: Beach nº 7. Tel. (03192) 282-151. www.barefootindia.com. É o melhor (e também o mais caro) hotel da ilha. A localização é imbatível: os bangalôs ficam espalhados pela floresta à beira-mar. Diárias desde Rs 4.100.

Backwaters de Kerala

A cidade base para o aluguel de houseboats é Alappuzha. Há cerca de 700 barcos e as diárias começam na faixa de € 50. O melhor é ir até o canal principal e escolher pessoalmente a embarcação.

Fort Cochim

Spencer Home: Parade Ground Road. Tel. (0484) 221-5049. Nos fundos da Igreja de São Francisco, é um casarão restaurado com um bonito jardim e um antiquário. Diárias desde Rs 1.200.

Malabar House: Parade Ground Road. El. (0484) 221-6666. www.malabarhouse.com. Este hotel boutique, com piscina, é um dos melhores de todo o país. Diárias desde US$ 175.

Deserto de Thar

A base para explorar o deserto é a cidade de Jaisalmer. Os safáris a camelo podem ser organizados pelos hotéis ou por agências de viagens espalhadas pela cidade e custam cerca de Rs 800 por pessoa, por dia.

Jaisalmer

Shahi Palace: Shiv Road. Tel. (0299) 225-5920. www.shahipalacehotel.com.

Melhor que os quartos, bem charmosos, é o terraço com vistas espetaculares do forte, onde são espalhadas almofadas à luz de velas. Diárias desde Rs 400.

Killa Bhawan: 445 Kotri Para. Tel. (0299) 225-1204. www.killabhawan.com.

Fica dentro das muralhas e tem astral fashion. Diárias desde US$ 82.

Varanasi X Amritsar

Varanasi

Palace on Ganges: Assi Ghat- Tel. (0542) 231-5050. www.palaceonganges.com. Um achado à beira do Ganges, com decoração típica indiana e um ótimo restaurante. Diárias desde Rs 3.000.

Hotel Alka: Meer Ghat. Tel. (0542) 240-1681. www.hotelalkavns.com. Boa opção para quem tem espírito mochileiro. Tem quartos simples e básicos, mesinhas ao ar livre e está debruçado sobre o Ganges. Diárias desde Rs 300.

Amritsar

CJ International: Tel. (0183) 2544-3478. www.cjhotel.net. Uma das melhores (e mais modernas) opções do centro histórico, está em frente ao Golden Temple e tem belas vistas. Diárias desde Rs 1.450.

Hotel Grace: 35, Braham Buta Market, Sarai Golden Temple. Tel. (0183) 255-9355. Simples, mas bem localizado, é administrado por uma simpática família sique. Diárias desde Rs 850.

Goa

Panaji

Afonso Guest House: Tel. (0832) 222-2359. Em pleno bairro português, é um casarão amarelo bem cuidado e cercado de plantas que poderia estar em Lisboa. A dona, Janete, fala português. O café da manhã é servido no terraço. Diárias desde Rs 1.200

Panjim Inn: 31st January Road. Tel. (0832) 222-6523. www.panjiminn.com. Também no bairro português, é uma bonita mansão secular decorada com mobília de época. Diárias desde Rs 1.620.