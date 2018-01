Para mergulhar na Flip e nos outros encantos da região

É claro que, para quem vai à Flip, os livros, debates e personalidades literárias que se espalham pelas ruas de pedra do centro histórico de Paraty por esses dias são os protagonistas da viagem. Mas você deveria considerar seriamente dedicar algum tempo (que tal aproveitar o feriado paulista do dia 9 e esticar a estadia?) para se afastar por algumas horas do centrinho histórico. Encravada em um dos trechos mais bonitos do litoral do Estado do Rio, a região é repleta de encantos naturais. Nada muito distante. E a boa infraestrutura turística local garante passeios ótimos.

De praia a cachoeira, de ilha a fiorde tropical, de escuna a caminhada, há opções para movimentar o corpo ou apenas relaxar sem muito esforço e longe do burburinho inevitável em torno de personalidades como Gilberto Gil, que faz amanhã o show de abertura da Flip. A seguir, você descobre nossos passeios além-Flip favoritos.

Sem ingresso, mas dentro da festa

Que as mesas redondas da Flip são concorridas, todos sabem. Mas muitos esquecem que a festa literária é bem maior do que isso. Há eventos paralelos interessantíssimos que dispensam a compra de ingressos. A Flipinha, por exemplo, voltada às crianças, também agrada aos adultos, já que os papos com os autores reúnem gente como André Neves, Ricardo Azevedo, Mariana Massarani, Adriana Calcanhotto e Jean-Claude R. Alphen (programação em flipinha.org.br). Muitos deles também participam da FlipZona, para o público jovem (flipzona.wordpress.com).