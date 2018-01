Para não andar (nem parar) na contramão Não custa lembrar: há países em que a mão de direção é invertida em relação à adotada no Brasil. Além do próprio Reino Unido, Austrália, Nova Zelândia, Malta, África do Sul e Índia usam a mão inglesa. Ou seja, o motorista se senta à direita no carro e deve trafegar sempre nesse lado da rua. Se parece difícil, saiba que há situações ainda mais confusas. Nas Ilhas Virgens Britânicas e no arquipélago Turks e Caicos, ambos no Caribe, o volante fica à esquerda do veículo, mas você deve trafegar pela pista da direita. Na Mongólia, a situação é inversa: o motorista, sentado à direita como nos carros ingleses, segue pelo lado esquerdo da rua. Um verdadeiro teste para a capacidade de adaptação.