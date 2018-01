Para não se perder no reino da fantasia

Orlando é o destino turístico mais procurado dos Estados Unidos. Em 2012, foram 57 milhões de visitantes. As atrações são inúmeras: segundo o site VisitOrlando (visitorlando.com), seriam necessários 67 dias (e sem nenhuma folga para descanso) para conseguir aproveitar todas as opções de entretenimento da metrópole.

Como férias tão longas não são exatamente comuns, conversamos com duas viciadas na cidade - conhecida pelos seus parques temáticos - para que um marinheiro de primeira viagem possa tirar o máximo de proveito do passeio.

A designer de interiores Mariana Gazonato esteve oito vezes em Orlando. Já a coordenadora de guias de viagem Patricia Belotti perdeu a conta de quantas vezes viajou para o destino. "Acho que umas 20... Passava 40 dias em Orlando nas temporadas de julho e janeiro e, depois, morei três meses lá. E não canso."

Com as dicas das especialistas, dividimos aqui a cidade da Flórida em quatro regiões, para ajudar você a organizar a visita, escolher onde se hospedar e até economizar em aluguel de carro.

Disney primeiro

Inicie a diversão em Orlando pelos parques temáticos. Concentre os primeiros dias nos da Disney (disneyworld.disney.go.com) – Animal Kingdom, Hollywood Studios, Epcot e Magic Kingdom –, para economizar com aluguel de carro, pois a maioria dos hotéis oferece serviço de traslado gratuito. “Para conhecer os quatro parques (sem contar os dois aquáticos), o ideal é programar quatro dias, um para cada. Com cinco dias, dá para repetir o preferido com calma”, diz Patricia. Para Mariana, cinco é o número de dias aconselhável, já que, mesmo que o visitante queira se aventurar nos aquáticos Typhoon Lagoon e Blizzard Beach, basta escolher um deles, pois “as atrações são parecidas”. O que não pode é perder o fim da tarde no Magic Kingdom. “A queima de fogos no castelo da Cinderela sempre me emociona.”

Mais três parques

Para ir à Universal e ao SeaWorld, Patricia recomenda se hospedar por três dias na área da International Drive (internationaldriveorlando.com). E destinar um dia para Universal Studios – que inaugurou, em agosto, Springfield, uma réplica da cidade dos Simpsons. Outro para Island of Adventure, onde está o mundo de Harry Potter (que está sendo ampliado e estreia as novidades em 2014), e outro para o SeaWorld. Embora alguns hotéis tenham traslado entre os parques, “sobretudo nessa região, alugue um carro. Pegar táxi lá é difícil e, ônibus, impossível.”

Tampa: bate-volta

Se a intenção é visitar apenas o Busch Gardens, Mariana e Patricia são categóricas: vá de carro alugado e volte no mesmo dia para Orlando. A viagem leva uma hora e meia (em estrada bem sinalizada), o parque funciona até as 18 horas e é possível voltar com calma. “Quem gosta de montanha-russa tem de ir. A mais imperdível é a Cheetah Hunt (com 1,4 quilômetro de extensão e velocidade que pode chegar a 97 quilômetros por hora)”, diz Patricia.

Cartão a postos

Se todas as lojas de Orlando fossem agrupadas, preencheriam 676 campos de futebol – uma tentação irresistível para loucos por compras. Para aproveitar os outlets, Mariana indica se hospedar na área de International Drive. Patricia também recomenda ficar na cidade de Lake Buena Vista, mas só se, nesses dias, o foco do visitante for exclusivamente voltado a andar de loja em loja.

“Eu reservaria no mínimo dois dias para compras e ainda acho pouco. Três é mais garantido”, aconselha Patricia. “Outro lugar legal para ir é num supermercado tipo Target ou Walmart.” Uma última dica? “Fique atento a descontos extras, fazendo o cadastro nos sites dos outlets. Você imprime um voucher que é trocado por um livrinho ou folder de descontos, além dos preços já remarcados. Sempre imprimo o meu antes de viajar”, diz Mariana.