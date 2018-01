Para o Natal, opções em família, a dois ou com a turma

R$ 1.819,25 para dois, café e jantar; varandasdamontanha.com.br

"Longe de tudo", na língua dos índios pataxós, Corumbau fica no sul da Bahia. Com apenas 8 habitações, o Vila Naiá tem pacote de 5 noites (no intervalo entre 20 e 27 de dezembro) com ceia, almoço de Natal e prosecco incluídos.

A Teresa Perez vende pacote de 4 noites (24 a 28/12) no hotel Ponta dos Ganchos (foto), que acaba de ser incluído na associação internacional Leading Hotels of the World, com ceia e coquetel de Natal incluídos, além de workshop de cookies.

No Hotel Sant'Anna, 5 noites (23 a 28/12) incluem recepção com chocolates e flores no apartamento, uma sessão de shiatsu facial por hóspede, atividades ao ar livre e ceia de Natal italiana.

Na Pousada Encanto da Bocaina, os bangalôs são equipados com lareira, deque com rede, varanda e ducha com água da nascente. O pacote de 4 noites vai de 23 a 28 de dezembro

Com todos

No descolado DPNY Beach Hotel, com design moderno e um cobiçado bar de praia com espreguiçadeiras, o pacote de 7 noites vai entre os dias 21 e 28/12. Inclui ceia. Na Tereza Ferrari Viagens.

Um dos destinos mais badalados do litoral de São Paulo tem a vantagem de estar cheio de hospedagens quietas, estilosas e românticas, dedicadas especialmente a casais. Com vista para a Ilha das Cabras, o Barra do Piúva Porto Hotel tem pacote de 4 noites (24 a 28/12), com ceia natalina.

A ceia de Natal do Slaviero Suites Foz do Iguaçu, cobrada à parte (R$ 150 por pessoa), será preparada pelo chef Júlio Marcos de Lima, que apostará em pratos tradicionais da data. Além da hospedagem, a diária inclui transfers entre hotel e aeroporto e para os cassinos na Argentina. Vale para o período de 19 a 28/12.

FAMÍLIA

Além da chegada do Papai Noel e ceia, a programação do Complexo Hoteleiro Le Canton terá coral, missa e escola de circo. O pacote de 5 noites (20 a 25/12 ou 21 a 26/12) inclui gratuidade para duas crianças de até 12 anos.

A capital brasileira do Natal capricha na programação para adultos e crianças. No centro da cidade, decorado com capricho para o Natal Luz (natalluzdegramado.com.br), evento que tem duração total de mais de dois meses, há desfiles natalinos, concertos, feira, teatro e ópera a céu aberto. O pacote da Pomptur prevê 5 noites (23 a 28/12) com aéreo desde São Paulo, ingresso para um espetáculo e transfers. A hospedagem é no Hotel Serra Azul.

Depois da visita do Papai Noel, que entregará presentes, um grupo de chorinho vai animar a ceia natalina do Avenida Charme Hotel, incluída no pacote de 5 noites (23 a 28/12), com várias atividades como aula de zumba para os adultos e de culinária para os pequenos, que aprenderão a preparar brigadeiro e pão de queijo. Crianças de até 7 anos têm cortesia.

Ceia e almoço de Natal serão apenas parte da programação gastronômica do San Raphael Country Hotel. O pacote, com mínimo de quatro diárias, terá feijoada, noite de queijos e vinhos e festival de massas. Há gratuidade para uma criança e programação de lazer incluída.

Novinho, o Hotel Fazenda Molise terá Papai Noel, ceia natalina com música ao vivo, almoço no dia 25 e monitores infantis diariamente.

Exterior

Para famílias que sonham vivenciar um Natal como manda o figurino, com muito frio, seguir para a Europa é a dica.

Mônaco

O Hotel Hermitage vai preparar uma atmosfera encantadora dedicada aos pequenos. Vai ter árvore de Natal no quarto das crianças, presente e encontro com o Papai Noel. O hotel será decorado com guirlandas e luzes, e haverá chá da tarde natalino no dia 24, com seleção de chocolates quentes. O jantar do dia 24 e o almoço do dia 25 serão preparados pelo chef Joël Garault, que tem uma estrela Michelin.

739 euros (R$ 2.325) a diária, por dois quartos interligados (para os pais e duas crianças de até 12 anos); hotelhermitagemontecarlo.com

Islândia

Da Pisa Trekking, o pacote de 6 noites (saída em 21/12) pela Islândia inclui hospedagem na capital Reykjavik, que, todos os anos, passa mais de dois meses decorada para o Natal para que as luzes ajudem a clarear as ruas em um período do ano com poucas horas diárias de sol. Inclui passeios, jantar de Natal e aéreo interno.

US$ 2.230 (R$ 5.503) por pessoa; pisa.tur.br

Hungria e Alemanha

Com embarque em Budapeste e desembarque em Nuremberg, o cruzeiro de Natal no barco AmaSonata inclui visitas aos típicos mercados natalinos da Europa nos portos, refeições acompanhadas de vinho e bicicletas para explorar as paradas. Com 11 noites (desde 17/12), incluindo 2 em Praga. Na Interpoint.

US$ 3.199 (R$ 7.894) por pessoa, com refeições e passeios; interpoint.com.br