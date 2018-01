Para o Viagem, novembro é mês de ...

Não é todo dia que uma banda completa meio século na estrada - e os Rolling Stones vão festejar a data com shows em Londres (dias 25 e 29, na O2 Arena) e Nova York (13 e 15 de dezembro, no Prudential Center). Os ingressos londrinos estão esgotados, mas há opções em sites de revenda, por até 13 mil libras

(R$ 42,2 mil). Na página rollingstones.com há poucos ingressos para a turnê americana. A AMK (amkviagens.com.br) tem pacote de 4 dias para Londres, com ingresso, aéreo e hotel, desde 2.349 (R$ 6.170).

13 Velas em ritual indiano

Um dos principais festivais da Índia, o Diwali (diwalifestival.org) é uma cerimonia na qual, durante vários dias, velas e fogos de artifício iluminam as noites. A festa, que homenageia o retorno do deus Ram após vencer o demoníaco rei Ravana, simboliza a saída do povo das trevas para a luz e a vitória do bem sobre o mal. As principais celebrações ocorrem em Délhi e Jaipur.

10 Petrópolis dos sabores

Pratos da Região Sudeste, como a moqueca capixaba mista do restaurante Solar do Império (R$ 102), serão o centro das atenções na 12ª edição do festival gastronômico Petrópolis Gourmet, na região serrana do Rio. Em 28 restaurantes, a expectativa é de atrair público de 15 mil pessoas - pouco mais de 50 fregueses por restaurante a cada noite. A lista dos participantes será publicada nos próximos dias no site petropolisgourmet.com.br.

1º Natal ilumina Gramado

Depois de receber 1,4 milhão de visitantes no ano passado, o Natal Luz de Gramado chega à sua 27ª edição com mais de 600 atrações. Serão 74 dias de festa, com destaque para a Fantástica Fábrica de Natal, o Grande Desfile de Natal (foto) e o ultraconcorrido espetáculo Nativitaten. Há atrações pagas e gratuitas. Programação: natalluzdegramado.com.br.

22 Letras em Ouro Preto

Como se faz um livro? É essa a questão que a 8ª edição do Fórum das Letras de Ouro Preto (MG) tenta responder com um ciclo de debates entre personalidades dos meios literário e jornalístico como Fernando Molica, Nélida Piñon e Paulo Markun. Paralelamente ocorre o Fórum das Letrinhas, para o público infanto-juvenil, e a Via Sacra Poética, espalhando poesia pelas ruas da cidade. Site: www.forumdasletras.ufop.br.

23 Sexta-feira do consumo

Esteja nos Estados Unidos na madrugada do dia 23 e confira com seus próprios olhos - e bolso - os descontos da Black Friday, que chegam a 80%. Sabe aquelas imagens de pessoas enlouquecidas invadindo lojas até de pijamas? Estabelecimentos participantes e cupons promocionais em theblackfriday.com.

1º Pipas gigantes

Assim como os vizinhos mexicanos, os guatemaltecos celebram os mortos, mas de forma bem diferente (e no dia de Todos os Santos). No interior do país, passam dias construindo barriletes gigantes, enormes pipas de até 5 metros de diâmetro, cobertas por desenhos e frases. A crença diz que, ao subir, a pipa guia as almas que partiram de volta para a vida. A festa mais famosa é a de Santiago Sacatepéquez, a 30 minutos da Cidade da Guatemala. Mais em visitguatemala.com.