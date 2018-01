Para quem não fez 20 Se você é jovem, até que é divertido se hospedar no YMCA (ymcanyc.org, quarto single a US$ 102 e duplo, US$ 109). Eu era um dos únicos do 12º andar com mais de 20 anos entre mulheres (e alguns homens) da Europa e Ásia na noite em que estive lá. Na verdade, havia também uma turma pequena, e um pouco mais velha, procurando uma pechincha. Será que acharam?