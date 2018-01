Para relaxar, águas naturalmente aquecidas em 12 parques termais

Os parques termais são todos particulares e cobram entrada - os valores variam bastante. Pela boa infraestrutura e os serviços que oferece - restaurante conceituado, hospedagem de luxo e spa com tratamentos como algoterapia, uma espécie de massagem com uma pasta verde feita de algas, e fangoterapia, com lama -, Huife está entre as mais concorridas. A diária por pessoa custa desde US$ 170 (R$ 350). Já o day use para as piscinas custa desde 10 mil pesos chilenos (R$ 43).

Piscina coberta e a ducha escocesa, que esguicha água do chuveiro e de jatos que vêm de todos os lados, são os destaques do Parque Termal Menetúe (US$ 240 ou R$ 495). A temperatura das piscinas, em alguns casos, passa dos 40 graus. O local também conta com restaurante. Day use desde 8 mil pesos chilenos por pessoa (R$ 34).

Mochileiros costumam preferir as termas Los Pozones, de atmosfera mais rústica, quase em estado natural, com seis piscinas de formatos irregulares feitas de pedras grandes e arredondadas. É permitido acampar. Como funciona de dia e também durante a noite, o local é bastante procurado. As águas geladas do Rio Liucura, que corre ali ao lado, convida a alternar temperaturas. Ótima pedida para relaxar o corpo - como se tanta beleza fosse mesmo capaz de provocar algum estresse. / S.C.