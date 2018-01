Para relaxar e namorar em Alagoas

Muitas nem aceitam crianças para preservar ainda mais o clima de lua de mel. É o caso da Casa Acayu (casaacayu.com.br), para hóspedes a partir dos 16 anos, com spa e academia completa abertos neste ano.

Além de atendimento impecável e conforto, a hospedagem na região oferece boa mesa. Diárias com meia-pensão são ótima desculpa para jantares românticos nas pousadas vizinhas. Que tal lagosta com frutas e legumes na Pousada do Toque (pousadadotoque.com.br), pioneira ali e que acaba de abrir outro restaurante? Ou prefere camarão enrolado em lascas de banana da terra com couve, acompanhado de um vinho francês na Côté Sud (pousadacotesud.com.br)?

Só evite ir no badaladíssimo Réveillon dos Milagres. Apesar de conquistar mais turistas a cada verão, o destino preserva o ritmo de vilarejo de pescadores, até na alta temporada. O melhor programa lá é o dolce far niente. No máximo, um passeio até as piscinas naturais ou uma caminhada pela areia. De mãos dadas, é claro.