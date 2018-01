Para todos os gostos

Ao norte, outra opção interessante para começar o dia é o Island Style Cafe (islandstylecafe.com), em estilo havaiano. Peça as coxas de frango frito em estilo coreano (U$$ 8,75) servidas com salada de macarrão e um copo de POG, suco de pomelo, laranja e goiaba (US$ 2,50).

Para sair da atmosfera urbana, cruze a costa até o Cottage in La Jolla (cottagelajolla.com), bangalô surfista com delícias como panquecas de limão e ricota (US$ 10,95) e polenta com molho de tomate, queijo de cabra e pesto de couve (US$ 11,95).

Aproveite que está lá e continue ao norte até o Torrey Pines State, reserva que abriga uma das mais raras espécies de pinheiro do mundo, além de penhascos de arenito à beira-mar e uma lagoa repleta de aves.