Para ver a bola rolar (ou quicar) nos EUA

Separamos algumas partidas interessantes para você acompanhar. Na maioria delas, os tíquetes se esgotaram pelas vias oficiais, mas podem ser comprados com "cambistas virtuais" em sites como Ticket Exchange (ticketexchangebyticketmaster.com/NFL) e StubHub (stubhub.com). Porém, se você prefere o soccer mesmo, anote aí: a seleção brasileira fará um jogo amistoso contra a Colômbia em 14 de novembro, no MetLife Stadium, às 19h30 no horário local (22h30 no Brasil). Ingressos no ticketmaster.com.

Nova York

No dia 4 de novembro, o New York Giants - campeão do último Super Bowl - joga contra o Pittsburgh Steelers, em casa, a partir das 16h25 no horário local (19h25 no Brasil), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, que também abriga outro time nova-iorquino, o Jets. O estádio fica a 10 quilômetros de Nova York. O preço dos ingressos varia de US$ 225 a US$ 5 mil pelo NFL Ticket Exchange: tinyurl.com/nynfl2012.

Boston

Quem também joga em casa, uma semana depois dos Giants, é o New England Patriots, que enfrenta o Buffalo Bills no Gillette Stadium, a partir das 13 horas no horário local (16 horas em Brasília). O estádio fica em Foxborough, Massachusetts, a 22 quilômetros de Boston. Os ingressos para o jogo dos Patriots no dia 11 estão disponíveis somente no banco virtual de cambistas StubHub, com valores a partir de US$ 168: tinyurl.com/bostonnfl2012.

Dallas

Se você quer aproveitar a ida ao Texas (ou a conexão em Dallas)para ver um pouco de football, garanta ingresso para a partida entre Cleveland Browns e Dallas Cowboys em 18 de novembro, às 13 horas no horário local (no Brasil, 16 horas), no Cowboys Stadium. O estádio fica em Arlington, a 30 quilômetros de Dallas - aproveite para fazer comprinhas nos outlets. Na TicketMaster, o ingresso mais barato custa US$ 107. No link: tinyurl.com/dallasnfl2012.

Museus

Quem gosta muito de futebol americano pode ainda visitar museus e parques históricos. No NCAA Hall of Champions (ncaahallofchampions.org; ingressos a US$ 5), em Indianápolis, o visitante conhece a história da liga estudantil norte-americana. Quem busca os profissionais pode encontrá-los no Pro Football Hall of Fame (profootballhof.com), em Canton, Ohio, com ingressos a US$ 21. Lá, há imagens e artigos históricos dos grandes ícones do esporte.