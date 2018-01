Para ver ao vivo e a cores o espetáculo do Super Bowl

Trata-se do evento esportivo de maior audiência televisiva dos Estados Unidos, esperado por fãs do mundo inteiro que sonham em assistir in loco duas das gigantes equipes americanas se enfrentando na grande final. Para um evento dessa magnitude, um palco à altura: tradicional marco do skyline da cidade, a arena Mercedes-Benz Superdome passou por modernizações na estrutura, ganhou novos assentos e cômodos para receber a partida.

Brasileiros que compartilham o desejo de presenciar o Super Bowl ainda podem se programar para New Orleans. A Fanato é uma das agências que oferece pacote para o evento: quatro noites com aéreo, hospedagem em quarto duplo, traslados, city tour, ingresso e confraternização com os jogadores sai por desde US$ 12.414.

Viajantes que preferem o jeito independente de cair no mundo encontram ingressos no neworleanssuperbowl.com, cujo valor mais barato é a pequena fortuna de US$ 2.629. Também no site oficial do evento há dicas de hospedagens, meios de transportes, mapas para download, além da lista de eventos complementares à partida.

Aquecimento. Se em um fim de semana corriqueiro a Bourbon Street, principal via do French Quarter, é garantia total de diversão, imagine na véspera do Super Bowl. Baladas, bares e restaurantes prometem entrar no clima do evento com programação especial.

Atração pensada pela própria organização do evento, o NFL Experience estará disponível a partir de 30 de janeiro. Espécie de parque temático montado no Ernest N. Morial Convention Center, terá jogos interativos, exposições, réplica do vestiário dos jogadores e a oportunidade de acompanhar a confecção de uma bola, por US$ 25.

No dia seguinte, 31, entram em cena as atrações culturais – e gratuitas – do Verizon Super Bowl Boulevard, em uma área específica do Woldenberg Park. Músicos e artistas locais vão exibir suas habilidades criativas para o público, que também poderá provar comidinhas típicas nas barracas ali instaladas. A programação se estende até domingo, pouco antes da bola rodopiar no campo do Superdome.