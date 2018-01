Para viajar no fim do ano, é bom comprar já

Ainda é fim de setembro, nem passou o feriado de 15 de novembro, mas quem quer viajar no fim do ano para destinos concorridos deve se apressar. Pacotes para Nova York, Paris, Buenos Aires e praias famosas do Nordeste estão entre os mais procurados, segundo representantes do setor de turismo.

"Em agosto, já não havia opções de horários em voos regulares para alguns destinos no fim do ano", conta o diretor de assuntos internacionais da Associação Brasileira de Agências de Viagens (Abav), Leonel Rossi Junior. Orlando, Nova York, Miami e Buenos Aires eram as cidades nessa situação, segundo ele. A facilidade de pagamento, com parcelamento, e a cotação favorável do dólar até o início de setembro contribuíram para a procura. Rossi Júnior diz que ainda há pacotes para esses lugares, mas ele recomenda que o viajante compre já se quiser encontrar vaga.

Nacionalmente, o Nordeste é a região mais procurada para o fim de ano. "Porto de Galinhas e Maragogi são as preferidas, mas destinos como Península de Maraú, no litoral sul da Bahia, também está ganhando fama", afirma o vice-presidente da Associação Brasileira das Operadoras de Turismo (Braztoa), Afonso Gomes Louro.

É mais em conta viajar no Natal do que no réveillon. Os destinos nacionais procurados mudam um pouco. Segundo Gomes Louro, faz sucesso a Região Sul. Destacam-se a gaúcha Gramado, com o animado Natal Luz, e Curitiba com o bonito coral do Palácio Avenida.