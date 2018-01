Paraíba: do litoral ao cariri, veja o que visitar por lá

JOÃO PESSOA - De um dos litorais mais bonitos do Nordeste à cidade que menos chove no País, a Paraíba tem muito a ser explorado. O Estado, no meio caminho entre Pernambuco e Rio Grande do Norte, aposta em paisagens naturais impactantes para atrair turistas o ano todo. Sim, tem o pôr do sol para fotografar e praias de areia branca e água transparente para coroar as tardes de verão. Mas não só. Prepare-se para conhecer pessoas espontâneas e acolhedoras, apreciar uma gastronomia de qualidade e colecionar boas recordações.

Simpática, a orla de João Pessoa oferece diversos bares e restaurantes que servem comida típica e petiscos à beira-mar, capazes de fazer esquecer, sem muito esforço, que esta é uma cidade com mais de 800 mil habitantes, com seus dilemas e vícios de metrópole. Com patrimônio histórico enriquecido por casarões e igrejas coloniais, a capital paraibana está localizada no limite oriental das Américas. É na Ponta do Seixas onde o sol nasce primeiro.

Espalhados pela região metropolitana também existem muitos locais para curtir. No pequeno município de Conde, as praias paradisíacas não se resumem a Tambaba, ícone do naturismo no Brasil. Há redutos praticamente intocados pelo homem, paisagens impressionantes e passeios divertidos a bordo de um quadriciclo. Às margens do Rio Paraíba, em Cabedelo, ocorre diariamente o pôr do sol ao som de Bolero de Ravel, um dos mais populares e tradicionais espetáculos do Estado (ainda que tenha sofrido algumas mudanças de 2015 para cá).

Bode. A caminho do interior, os coqueiros vão perdendo espaço para palma, mandacaru e xique-xique. Em Cabaceiras, no Sertão do Cariri, onde praticamente não chove nos 365 dias do ano, fica o Lajedo do Pai Mateus, lugar marcado por misticismo e formações arqueológicas preciosas, sem igual no Brasil. No fim de maio, a Festa do Bode Rei movimenta o lugar com muito forró e até um tal triatlo de bode.

O bode também está presente em vários pratos do cardápio da Paraíba. Reforçada, a comida típica conta com carne de sol, arrumadinho, macaxeira para o almoço, além de cuscuz, tapioca e queijo coalho no café da manhã. Isso sem esquecer dos frutos do mar, com direito a muita lagosta e camarão. Há ainda uma diversidade de sucos tropicais – caju, mangaba, umbu, graviola, cajá.

De riso fácil, o povo da Paraíba é muito animado e solícito. Se puderem, as pessoas ficam conversando por horas. São “faladoras”, como gostam de dizer. Por sinal, uma das experiências mais legais da viagem é ter contato com o vocabulário riquíssimo de lá. Experimente escrever em um caderno o significado de palavras e expressões. Não se diz “abóbora”, mas “jerimum”. “Caqueado” é “astúcia”, “macete” é “manha”. Já o “que só a gota” serve para coisas em excesso.

Mas nem precisa se preocupar tanto se por acaso alguém disser que “vai fazer calor que só a gota”. Praia, meu amigo, é o que não falta.

ONDE FICAMOS

Único resort da Paraíba, o Mussulo fica em Conde, a 20 quilômetros ao sul de João Pessoa, em uma área de 96 mil metros quadrados. Os 101 bangalôs (para duas ou quatro pessoas) são agradáveis e espaçosos – a estada é animada por atividades promovidas por recreadores de manhã à tarde, inclusive para adultos, e apresentações de forró, à noite. O clima é bem família.

O restaurante fica ao lado de um lounge e tem vista para a piscina. Equipada com rede de vôlei e cascatas, é o espaço preferido da criançada. Para dar um pulo na praia, basta acionar uma das vans do resort que levam os hóspedes para Tabatinga, onde mantém um serviço de bar (o Mussulo Beach Club). O resort funciona no sistema all-inclusive e o pacote inclui também bebidas alcoólicas (exceto importadas) e equipamentos como sauna, academia e quadra de tênis. Diária a partir de R$ 882,50 o casal, grátis para duas crianças até 12 anos.

SAIBA MAIS

Aéreo: em abril, o trecho direto SP – João Pessoa – SP sai desde R$ 643 na Avianca; R$ 714 na Gol; R$ 791 na Azul; R$ 1.064 na Latam.

Terrestre: o aluguel de carro no aeroporto de João Pessoa sai desde R$ 600, em média (6 dias). Opções na Eurocar, Localiza, Belmari e Movida. Sem carro, há agências que fazem passeios de um dia. Para Cariri, por exemplo, há tours na Reno (R$ 140) e Luck Receptivo (R$ 179).

Site: destinoparaiba.pb.gov.br.

