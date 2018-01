A fama chegou em 2000 com O Auto da Compadecida, de Guel Arraes, imortalizada nos satíricos personagens João Grilo

(Matheus Nachtergaele) e Chicó (Selton Mello). A Igreja Matriz Nossa Senhora da Conceição é um dos pontos facilmente reconhecíveis no longa. A Cadeia

Pública, onde o Cabo Setenta mantinha os prisioneiros no

filme, hoje abriga um telecentro.

Os 5 mil habitantes guardam com carinho fotos e objetos usados nas gravações de outras películas, como Cinema, Aspirinas e Urubus (2004), de Marcelo Gomes, e Romance (2008), também de Arraes, no Memorial Cinematográfico (Rua Coronel Maracajá, s/n.), que funciona numa antiga sala de projeção de filme mudo do século passado.

Mas nada é tão esperado na cidade como a Festa do Bode Rei (festadoboderei.com). Realizada anualmente entre os meses de maio e junho, reúne música, artesanato e derivados do animal que dá nome ao evento. Há até a coroação do bode que vai reinar até o ano seguinte, um título cobiçado pelos criadores.

Localizada no Cariri Paraibano, é considerada a cidade onde menos chove no País, o que facilita a visita ao seu maior cartão-postal, o Lajedo do Pai Mateus - conjunto de belas formações rochosas.Fica em uma área particular, que abriga também o Hotel Fazenda Pai Mateus (www.paimateus.com.br). Para chegar ali, há duas opções: ir de carro desde João Pessoa (2h30) e pagar uma taxa de manutenção (R$ 20), ou se hospedar no hotel, cuja diária custa desde R$ 220 por casal, com café da manhã e passeio guiado.