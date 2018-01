Paraty de todas as artes

Vocação cultural. Paraty compreendeu há tempos que efervescência artística é o que os turistas esperam dela. E faz todo o esforço para não decepcionar. O cenário irretocável de mar, barcos de pesca, ruas de pedra e casarões coloniais serve de luxuosa embalagem para eventos culturais cada vez mais numerosos e variados.

Basta consultar o calendário anual da cidade no site www.paraty.com: é quase certo haver algum evento programado na data da sua viagem.

Luxuosa embalagem: eventos ocorrem em meio a casario histórico

Desenho e música. A novidade de 2009 é um espetáculo que mistura essas duas artes. O recital Aquarelas de um Brasil estreou no mês passado e conta a história do País por meio de aquarelas assinadas por José Andreas. Canções executadas no baixo acústico pelo próprio Andreas e no piano por Deuse Melo acompanham a exibição dos desenhos.

A apresentação, grátis, ocorre na Casa da Cultura (Rua Dona Geralda, 177; tel.: (0--24) 3371-2325, sempre às 20h30. A próxima está marcada para o dia 26 e há outras quatro datas confirmadas: 30 de abril, 21 de maio, 18 de junho e 30 de julho. A programação detalhada (e sempre ótima) da Casa da Cultura está em www.casadaculturaparaty.org.br.

Gastronomia. Comida é tema tão relevante quanto arte em Paraty. Tanto que a cidade tem quatro festivais para o paladar programados para este ano. O primeiro, batizado de Delícias do Mar, vai de 10 de abril a 3 de maio com participação de 13 restaurantes e cardápios recheados de peixe, lagosta, camarão... A lista de estabelecimentos e os menus está em www.paratycvb.com.br.

Em junho ocorre o Festival do Camarão, de 11 a 14 (na Ilha do Araújo) e de 19 a 21 (na Praia Grande). De 20 a 23 de agosto é a vez do Festival da Pinga, que chega à 27ª edição e brinda o público com drinques feitos com cachaça e culinária típica. A última chance do ano para se esbaldar à mesa em Paraty será o estreante Festival de Gastronomia Caiçara, de 26 a 29 de novembro.

Literatura. E, claro, tem a Flip. Neste ano, Paraty vira território dos livros de 1º a 5 de julho, quarta-feira a domingo. O homenageado da sétima edição da festa literária mais importante do País está definido: Manuel Bandeira (1886-1968).

A concorrida Flip exige reserva de pousada bem antecipada. A cidade lota - e de gente interessante. Motivo de sobra para se apressar. Informações: www.flip.org.br.

Fotografia e cinema. O ano artístico terá ainda o 5º Paraty em Foco, de 23 a 27 de setembro, dedicado à fotografia, com exposições e workshops ainda por definir.

Em outubro, de 9 a 12, é a vez do cinema. O festival internacional dedicado à sétima arte foi criado no ano passado e exibiu filmes de graça em uma tenda na Praça da Matriz, ponto de encontro da cidade. Sem dúvida, uma sala de cinema impecável.