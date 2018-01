Parcerias nos céus brasileiros As duas maiores aéreas nacionais têm cartões de crédito associados a seus programas de fidelidade. O TAM Itaucard converte US$ 1 gasto em 1,5 ponto da aérea. O titular tem direito a check-in e embarque preferencial. Para o Smiles Mastercard, da Gol, o bônus é de 25% sobre milhas voadas e a conversão de US$ 1 vale 1,35 milha no cartão Internacional, 1,5 no Gold e 2 no Platinum. Antes de fazer o seu, vale a dica: pesquisa as vantagens possíveis no cartão de crédito que você já tem.