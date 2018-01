Catedral de Notre Dame

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

notredamedeparis.fr

Exceto quando há eventos especiais, a Catedral de Notre Dame é aberta ao público. Não é preciso pagar para admirar as colunas e arcos góticos, os numerosos vitrais responsáveis pela iluminação interna da igreja (repare que não há lâmpadas), as imagens de santos de vários períodos históricos, nem para participar do tour guiado organizado pela própria catedral em nove idiomas – em português ocorre às sextas-feiras, às 14 horas. Nos meses de julho e agosto, todas as noites, às 21h30 (com exceção das segundas-feiras), há espetáculo de música e projeção de imagens, também gratuito. A subida à Torre Norte só é cobrada entre outubro e março.

Grandes lojas

Paris não tem shopping, mas duas megalojas de departamento cumprem a função e ficam bem perto uma da outra, no Boulevard Haussmann. Mesmo sem comprar nada, a visita às Galerias Lafayette (galerieslafayette.com) vale pelo prédio centenário com deslumbrante domo de vidro central. Há frequentes desfiles de moda gratuitos na loja. A Printemps (printemps.com) disputa a atenção dos consumistas autoproclamando-se a maior loja de departamento do mundo. No terraço, o prédio tem vista em 360 graus de Paris.

Père Lachaise

pere-lachaise.com

Jim Morrison deve ser o inquilino mais famoso na constelação do cemitério parisiense. O tour é uma sequência de visitas a ilustres: Edith Piaf, Oscar Wilde, Chopin, Molière, La Fontaine... Veja o mapa de mausoléus estrelados no site. De metrô, as linhas são 2 e 3.

Bicicleta

parisrandovelo.fr

A Paris Rando Velo organiza tours guiados de bicicleta gratuitos todas as sextas-feiras, a partir das 22 horas, com 2h30 de duração. O itinerário é divulgado no dia anterior no site. Você precisa ter a bike – alugue a sua no sistema público Vélib (velib.paris.fr). O tíquete válido por um dia custa 1,70 euro.

Tour a pé

newparistours.com

O tour gratuito guiado por moradores tem temas como Torre Eiffel e arredores, Montmartre e Castelo de Versailles.