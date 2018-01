Paris: bom negócio na alta temporada

Existem duas opções de cupons turísticos na capital francesa. O Paris Museum Pass (parismuseumpass.com) dá acesso (sem fila) a mais de 60 museus e monumentos, como Arco do Triunfo, Louvre (foto) e Centro Pompidou, e tem disponibilidade de 2, 4 ou 6 dias - a partir de € 39 (R$ 89). Já o Paris Visite (parismetro.com) vale para ônibus, metrô e trem dentro das zonas 1 a 3, para um período de 1 a 5 dias e custa a partir de € 6 (R$ 14) para crianças e € 11 (R$ 25) para adultos.

Vale a pena se...

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Comprar os dois cartões e estiver na alta temporada, quando as filas são quilométricas. Não conhecer ainda os pontos-chave da cidade e quiser se locomover sem se preocupar com o valor de cada viagem.

Não vale a pena se…

For gastar mais tempo batendo perna nas lojas de grife do que nas atrações históricas. Ficar menos de cinco dias, pois os principais museus não abrem pelo menos um dia na semana. Não for usar muito o transporte público.