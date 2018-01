Paris faz cronologia do Playmobil O brinquedo que marcou gerações de crianças desde os anos 1970 acaba de virar tema de exposição no Museu de Artes Decorativas, em Paris. Aberta na quinta-feira, a mostra Era Uma Vez Um Playmobil comemora os 35 anos de criação dos bonequinhos de 7,5 centímetros de altura com cronologia e centenas de acessórios. Em cartaz até 9 de maio, custa 8 (R$ 20) por pessoa. Parte do acervo está exposto no site: lesartsdecoratifs.fr.