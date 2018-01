Paris, por Mixhell

Para o duo MixHell, a noite parisiense se equaliza com a non-stop São Paulo. "Tem uma cena forte de música eletrônica, mas é o clima de boemia que favorece a vida noturna. As pessoas vão de um lado para o outro", dizem Laima e Iggor. "A qualidade da música é a grande diferença: para uma balada durar em São Paulo ainda se apela a grandes hits, enquanto em Paris as pessoas saem para ver o que há de realmente novo na música."

Social Club

O clube favorito da dupla Mixhell fica no boêmio Montmartre. Eclético, recebe tanto DJs como shows ao vivo. Ingresso a 20 euros.

Rex Club

Criado há 15 anos, esse templo techno já recebeu os principais nomes da cena eletrônica francesa, como Laurent Garnier e Daft Punk. Cerca de 12 euros.

Showcase

Mais escondido, fica embaixo da Ponte Alexandre III. Paredes de cantaria emolduram o espaço para 1.500 pessoas, formando uma grande caverna. Por 15 euros.

MIXHELL #

Depois de segurar as baquetas do grupo de metal Sepultura, Iggor Cavalera passou por uma guinada musical. Ao lado da mulher, a artista plástica Laima Leyton, formou em 2004 o duo eletrônico Mixhell. Com uma mescla de electro, baterias nervosas, funk, house e vozes em português, eles também têm integrado o eldorado dos DJs brasileiros que se apresentam no exterior. São habitués das estradas europeias e dos Estados Unidos.

Onde já tocou

Na maioria dos países da Europa, EUA, Canadá, México e Ásia (China, Indonésia, Hong Kong, Japão e Congapura)

Cidade das melhores baladas

Paris e São Paulo

Clubes favoritos

Social Club, em Paris, e Bar Secreto, em São Paulo

Por quê?

"A programação e o público são incríveis no Social Club. Já o Bar Secreto é nosso favorito porque é onde encontramos nossos amigos."

Top 3 de pista

1) Crookers/Mixhell e Soulwax - We Love Animals

2) Jamtech Fundation Too Fast (Zombie Disco Squad Remix)

3) Gonzales Never Stop (Erol Alkan Rework)

