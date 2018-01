Paris tem tirolesa na Torre Eiffel e piscina natural no Sena

Com a proximidade do verão e o tempo mais quente, Paris começa a estrear atrações ao ar livre.

Até domingo, 11 de junho, quem passar pelo Campo de Marte poderá deslizar em uma tirolesa que parte do segundo andar da Torre Eiffel e aterrissa na Escolha Militar, a uma velocidade de 90 km/h. A atração tem 800 metros de extensão, a 115 metros do chão. Faz parte do Espaço Perrier, um lounge instalado aos pés da Torre Eiffel com telão que transmitirá as partidas do torneio de tênis Roland-Garros e bar - com drinques cobrados à parte, claro.

A entrada é gratuita e aberta a maiores de 18 anos. A tirolesa fará 100 voos por dia, com ingressos vendidos no local. Mais informações no site do Espaço Perrier.

Praia em Paris. A partir do dia 15 de julho, Paris contará com três piscinas abastecidas com águas do Rio Sena. A novidade foi anunciada pela prefeita de Paris, Anne Hidalgo, nas redes sociais. As piscinas ficam no lago artificial Bacia de La Villette, no 19.º Arrondissement.

Serão três piscinas: uma destinada às crianças, com até 40 centímetros de profundidade; outra de até 1,2 metros e, a última, reservada aos nadadores mais experientes, com 2 metros. O projeto Nada em Paris pretende abrir ainda outras piscinas públicas na cidade até 2020. A expectativa é de receber 75 mil banhistas por dia.

