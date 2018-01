Paris terá parque para nudismo no verão

Paris deverá inaugurar até o verão de 2017 uma área pública destinada aos praticantes do nudismo. O projeto municipal apresentado por um grupo de vereadores ecologistas foi aprovado na última segunda-feira, 26. O lugar ideal ainda está em estudo.

"Precisamos encontrar o lugar certo, porque não queremos perturbar ninguém. Provavelmente será um parque ou jardim", afirmou o vice-prefeito da capital, Bruno Julliard, à rádio francesa RMC. "Outras capitais europeias têm feito ações semelhantes, como Berlim", completou.

O vereador David Belliard reforçou a proposta lembrando que há dois milhões de nudistas na França, e que a contagem dobra durante os meses de verão.

"Para eles (nudistas), Paris é o principal destino turístico do mundo, mas ainda não há um lugar público para visitarem. Queremos experimentar uma área de lazer onde os nudistas possam se despir livremente", afirmou Belliard.

Hoje em dia, já é comum ver banhistas tomando sol com maiôs que não cobrem totalmente o corpo ao longo das margens do Rio Sena e em alguns parques nos dias quentes do verão na cidade.

