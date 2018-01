Paris: um roteiro para o dia da chegada

Instale-se no hotel, recarregue a bateria do celular e, no meio da tarde, pegue o metrô até a estação Bastille. Você estará perto da praça mais adorável de Paris: a Place des Vosges, totalmente circundada por arcadas. Saia pela Rue des Francs-Bourgeois, a charmosa via comercial do Marais. Encontre a Rue des Rosiers, que concentra o tradicional comércio judaico (experimente o falafel do L'As du Fallafel, no número 34). Vire à esquerda na Rue Vieille du Temple, tome um café, siga até o Sena. Atravesse a ponte Louis-Philippe e você terá chegado à encantadora

Île Saint-Louis. Um dos clichês de Paris, a sorveteria Berthillon fica no número 31 da rua que corta a ilhota.

Uma ponte leva à ilha vizinha, a Île de la Cité, onde você pode dar uma entradinha na igreja de Notre-Dame. Cruze o Sena de volta até o Hôtel de Ville - que não é um hotel, mas a Prefeitura de Paris. Siga pela rua que começa em frente; você vai passar pelo Théâtre de la Ville e pelo Théâtre du Châtelet. Mais um pouco e você volta à margem do Sena, pertinho da Pont Neuf. Dali você já verá a Torre Eiffel iluminada - uma emoção que vale a pena ter no dia de chegada. Siga pela margem até a próxima ponte, a Pont des Arts, onde os namorados foram proibidos de trancar seus cadeados no gradil. Vire à direita: uma passagem, aberta até as 22 horas, leva ao Cour Carré, um dos pátios do Louvre. Daí você vira à esquerda e... dá de cara com a Pirâmide do Louvre iluminada, outra emoção especial para o primeiro dia. Atrás dela, a passagem Richelieu permanece aberta até a meia-noite: atravesse e você chegará à Rue de Rivoli.

Ponha "6 Rue Coquillière" no Google Mapas. Em menos de 10 minutos você chegará ao Pied de Cochon, uma brasserie superkitsch aberta 24 horas que prepara o elixir restaurador para essa maratona inicial: uma singela sopa de cebola gratinada (peça: "une gratinée, s'il vous plâit"), que custa meros ¤ 6,50 euros. Bem-vindo a Paris!