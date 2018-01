Paris - Victor Hugo, Adéle e Juliette Drouet

"Mas o que eu realmente sei é que eu te amo com todo o meu coração tanto na sombra, como ao sol, à noite e de dia. Eu te amo meu querido Toto, eu te amo meu Victor. "

--Juliette Drouet para Victor Hugo, em 1841

Victor Hugo, famoso autor de Os Miseráveis, viveu, ao lado de Adèle Foucher, sua esposa, e Juliette Drouet, um triângulo amoroso por 50 anos de sua vida. A relação extraconjugal era de conhecimento da família -- Victor e Adèle tiveram cinco filhos juntos, e, após o exílio do autor em Guernsey, uma ilha no Canal da Mancha, ela passou a ser aceita, inclusive, por Adèle.

Para se aprofundar em suas histórias, duas locações: o museu Places de Vosges, apartamento em que Victor Hugo morou em Paris, e a Hauteville House, sua casa em Guernsey; hoje museus abertos ao público. Espere encontrar em ambos uma vasta coleção de objetos pessoais e a decoração original, pensada pelo próprio artista.

Na casa parisiense, localizada no segundo andar do Hôtel de Rohan-Guéménéé, o destaque vai para a Sala de Porcelana, uma representação do seu exílio repleto de referências a Juliette. Visitas com audioguia em cinco idiomas (5 euros ou R$ 18,15; bit.ly/vhparis).

Na casa de Guernsey (£ 8 ou R$ 34; bit.ly/vhguernsey), a decoração reflete o período mais criativo do autor. Fora dela, espere na ilha um reencontro com o artista. Não é estranho esbarrar com moradores com tempo para lhe contar histórias sobre Victor Hugo, que gostava de fazer caminhadas pelos pontos turísticos. Visite também o pub Ship Crown (bit.ly/shippub), que hospedou Juliette em sua primeira viagem a Guernsey. Barcos partem de Jersey (£ 32 ou R$ 133; bit.ly/barcojer), na Inglaterra, ou St- Malo (80 euros ou R$ 290, 50; http://bit.ly/barcostmalo), na França, com destino à ilha. Mais em: bit.ly/exiliovh

