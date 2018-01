Park City Park City, a 40 minutos de Salt Lake City, capital do Estado de Utah, chega à temporada 2014/2015 com novo proprietário: o resort de neve acaba de ser comprado por Vail, tornando-se o nono no portfólio do grupo. Para os turistas, a operação importa porque Park City passa a fazer parte do Epic Pass (snow.com), passe que dá acesso ilimitado, durante toda a temporada, às nove estações Vail Resorts, por um custo de US$ 769 para adultos e US$ 399 para crianças.