Parque Aikén del Sur: trilha e cachoeira

Na trilha principal, chamada de Sandero del Salto e de nível fácil, o guia apresenta alguns destaques da biodiversidade local. As flores roxas, brancas e rosas do lupino. A nalca, planta pré-histórica que serve para fazer salada e geleia. Em um determinado momento da caminhada, o guia chama a atenção do grupo para a possibilidade de que algum puma apareça – o que, infelizmente, não ocorreu.

A cachoeira Barba del Viejo (barba do velho) surge em meio a muito verde, 1h15 depois do começo da caminhada. Também é possível fazer boa parte do trajeto de carro e caminhar apenas os 15 minutos finais. Tem 22 metros de altura e suas águas são resultado de degelo. Para as selfies, há um mirante e bancos por ali.

Mas não foi a chegada à cachoeira que encerrou o passeio. O grupo foi conduzido a um restaurante nas proximidades, com vista impressionante do Lago Riesco, para provar o típico churrasco patagônico: um cordeiro inteiro assado num fogareiro no chão, e servido com batatas, vinho e pisco sour. Enquanto isso, um grupo apresentava danças típicas que lembram muito as danças tradicionais dos gaúchos brasileiros.