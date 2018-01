Parque da Disney terá eventos especiais no mês 'Star Wars'

O parque da Disney, Hollywood Studios, localizado em Orlando, dedicará cinco finais de semana às celebrações do Dia Star Wars. A data oficial é comemorada hoje, 4 de maio. Os atrativos incluirão um novo show que será inspirado na nova série animada da Disney XD, Star Wars: Rebels, sessões de autógrafos com atores e dubladores dos seis filmes da série original e produtos personalizados à venda.

Entre os convidados, Ian McDiarmid, que atuou como o Senador (posteriormente Imperador) Palpatine, Frank Oz, responsável pela voz do aclamado Mestre Yoda, e Peter Mayhew, dublador do wookiee Chewbacca, farão parte do evento.

Além dos atrativos especiais, o parque já conta normalmente com a atração 'Star Tours - The Adventures Continue' durante o ano todo. Nela, o público pode adentrar a um simulador de nave, que imita movimentos e impactos do veículo, e, na aventura, vivenciar uma guerra espacial. Além do brinquedo, o Hollywood Studios oferece aos visitantes a Jedi Training Academy, onde o treinamento de um Padawan para combates com sabres de luz é simulado.

Para aproveitar o mês Star Wars no Hollywood Studios, o visitante não terá de desembolsar nenhum custo extra, já que o evento está incluso no ingresso regular de acesso ao parque.

Vale lembrar que o sétimo filme da saga 'Star Wars' chega aos cinemas no Brasil no dia 17 de dezembro deste ano.

SERVIÇO

Aéreo: R$ 1300 (US Airways - escala em Miami), R$ 1500 (Gol - escala em Punta Cana), R$ 2 mil (TAM - voo direto).

Hospedagem: Diária para dois adultos de R$ 250 a R$ 480.

Atrações: Sete parques principais por R$ 1500.