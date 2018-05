Parque de neve brasileiro estreia espetáculo teatral

Há muito tempo não cai mais neve num certo reino onde antes a paisagem branca era comum. Preocupado e com poucas esperanças, o Espírito da Neve decide pedir ajuda e monta uma equipe, os Guardiões da Neve, que vai contar com a ajuda do público para tentar descobrir o que aconteceu com os invernos .

Com 20 minutos de duração e apresentado em três horários diários - 14h, 14h45 e 16h - o espetáculo Flokus pretende levantar questões relacionadas às mudanças climáticas, conservação da natureza e amizade para o palco do Parque Snowland, em Gramado.

O show é a atração mais nova do parque, inaugurado em 2013. O local recria um vilarejo alpino e conta com pistas de patinação, esqui e snowboard, aulas das modalidades, caminhadas na neve e exploração pela montanha nevada. O passaporte custa R$ 129 para adulto e R$ 99 para criança; o novo show está incluído. Site: snowland.com.br.