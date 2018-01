Parque no Texas inaugura montanha-russa do Batman

Ícone das histórias em quadrinhos e do cinema, Batman ganha neste sábado (dia 23) uma montanha-russa temática no parque Six Flags Fiesta, na cidade de San Antonio, no Estado do Texas.

Batman: The Ride vai apostar nas manobras radicais: cadeiras que giram em torno do eixo que as prende aos trilhos, elevação de até 36 metros, duas descidas em 90 graus para dar a sensação de queda livre, e seis loopings. Na fila, os visitantes terão contato com o Batmóvel e outros objetos relacionados ao cavaleiro das trevas.

Ingressos para o parque custam a partir de US$ 47,99 e incluem desde atrações radicais até brinquedos familiares e parque aquático.