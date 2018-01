Parque recria vila medieval

Imagine-se vivendo numa vila europeia do século 18. Pois essa é a proposta do recém-inaugurado Parque Temático do Renascimento, complexo de 6.200 metros quadrados na cidade húngara de Bikal. Ao redor do imponente castelo estão um bosque e um vilarejo -

e há espaço até para um torneio de cavaleiros paramentados com trajes de época. Bikal fica a uma hora de Pécs, escolhida uma das capitais europeias de 2010. Mais informações: www.elmenybirtok.Hu.